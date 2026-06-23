В Оренбуржье стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы

Прием документов от абитуриентов стартовал 20 июня в 54 профессиональных образовательных организациях Оренбургской области, сообщили в министерстве образования региона. Это соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
В этом году для поступающих в учреждения среднего профессионального образования предусмотрено 10 856 бюджетных мест. Часть из них — 4509 мест — открыта в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Документы от абитуриентов принимают 54 колледжа и техникума региона. При этом по программам «Профессионалитета» набор проведут 17 колледжей и техникумов региона. Подготовка специалистов будет организована по 72 профессиям и специальностям на базе образовательно-производственных центров — кластеров.
Прием заявлений проходит по нескольким направлениям и срокам. На очную форму обучения документы можно подать до 15 августа. Если после завершения основного этапа останутся свободные места, прием продлят до 25 ноября. Для абитуриентов, поступающих на специальности, где требуются творческие способности, физические или психологические качества, установлен более ранний срок — до 10 августа. На очно-заочную и заочную формы обучения заявления принимаются до 1 декабря.
«Приемная кампания в системе среднего профессионального образования — это не просто набор цифр и сроков. Это важнейший этап, когда будущие специалисты определяют свой профессиональный путь, а регион получает возможность готовить кадры для реального сектора экономики», — подчеркнул заместитель министра образования Оренбургской области Вячеслав Коваленко.
Подать документы абитуриенты могут удобным для себя способом: лично в приемной комиссии выбранного учреждения, почтовым отправлением, в электронной форме на сайте образовательной организации или через портал «Госуслуги».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.