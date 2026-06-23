В Оренбуржье стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы

Прием заявлений проходит по нескольким направлениям и срокам. На очную форму обучения документы можно подать до 15 августа. Если после завершения основного этапа останутся свободные места, прием продлят до 25 ноября. Для абитуриентов, поступающих на специальности, где требуются творческие способности, физические или психологические качества, установлен более ранний срок — до 10 августа. На очно-заочную и заочную формы обучения заявления принимаются до 1 декабря.