В Белгородской области ограничили продажу топлива из-за сезонного спроса

Сегодня в правительстве Липецкой области планировали рассмотреть вопрос временных ограничений на продажу топлива на уровне региона. Один из вариантов предполагает отпуск по 30−40 литров на одну машину и только в бак автомобиля. Это связано с ростом спроса на АИ-95 в июне в полтора раза по сравнению с маем, на АИ-92 — примерно в 1,3−1,4 раза. «Когда к вопросам логистики добавляется резкий рост спроса, бензин на АЗС заканчивается за часы. Дальше простая арифметика: кто-то заправил сухой бак, а кто-то залил 10 литров и еще 30 в канистру. У одних запас в гараже, у других сухой пистолет на заправке», — поясняли в правительстве Липецкой области.