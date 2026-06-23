Ушёл ночью без телефона, документов и очков: в Славском районе полгода ищут загадочно пропавшего мужчину

Около 20 лет Игорь жил с гражданской женой в одном из посёлков района. Примерно три года назад у него начались проблемы со здоровьем: мужчина перенёс инсульт и стал терять зрение. После расставания он вернулся к отцу в Пригородное — там его и видели в последний раз.