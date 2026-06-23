Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО фотографа Николая Трифонова

— Родился Николай Трифонов 14 декабря 1974 года в г. Серафимовиче. Срочную службу проходил в Кремлёвском полку, по всем статьям подошёл: образование, ум, рост, внешность. После увольнения в запас — работа по компьютерной части (интерес с детства, прочные знания, полученные в ГДР, всё пригодилось) в райвоенкомате, ГАИ, а с 2004 года — фотокорреспондент «Усть-Медведицкой газеты» Серафимовичского района, — сообщили в региональном отделении Союза журналистов России.