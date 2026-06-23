«Целостный, мощный человек»: Штурм рассказала про Ножкина, который жил по соседству

Смерть Михаила Ножкина потрясла представителей отечественного искусства. Скорбит и Наталья Штурм, которая долгие годы соседствовала с прославленным артистом. О том, каким Михаил Иванович был в жизни, Наталья рассказала корреспондентам «МК».
— С Михаилом Ивановичем мы встречались не только на сборных концертах, но и во дворе нашего дома, — рассказывает Наталья. — Он жил в доме Театра Станиславского и Немировича-Данченко возле метро «Аэропорт». У нас квартиры были на одном этаже, но в разных подъездах. И мы всегда слышали, как репетируем. Такой целостный, мощный человек. С военной выправкой, прекрасной осанкой. Мне всегда казалось, что он из стали. Михаил Иванович всегда вел себя сдержанно, по-деловому. Был весь в себе.
— Но при этом выглядел очень бодро, — продолжает Штурм. — Я не видела его другим. Несмотря на славу и любовь миллионов поклонников, он сам ходил в магазин за продуктами, всегда здоровался. При этом, конечно, он был немногословный. Лишь в последние годы Михаил Иванович стал более разговорчивым, общительным. Мы разговаривали о событиях в нашей стране, в мире… При этом он никогда ни на что не жаловался и жил очень обособленно.
— Помню, мы встретились с Михаилом Ивановичем в день смерти моей мамы, — говорит Наталья. — Мне позвонили из больницы, я выбежала во двор и в арке встретила Ножкина. Сказала ему, что в моей семье произошло большое несчастье. Он ответил: «Отмучилась». Мне показалась, что он так и думает с философской точки зрения.
— Очень жаль, что Михаил Иванович ушел, — продолжает Наталья. — Знаете, мне всегда казалось, что такие великие люди должны жить вечно. Таких, как Михаил Иванович, у нас больше нет и не будет. Нам всем будет его очень не хватать.
Напомним, что Михаил Ножкин скончался на 90-м году жизни. В последнее время Михаил Иванович вел весьма закрытый образ жизни и редко выходил в свет. Ножкин был большим патриотом России и очень переживал из-за непростых событий.