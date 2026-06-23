«Целостный, мощный человек»: Штурм рассказала про Ножкина, который жил по соседству

— Но при этом выглядел очень бодро, — продолжает Штурм. — Я не видела его другим. Несмотря на славу и любовь миллионов поклонников, он сам ходил в магазин за продуктами, всегда здоровался. При этом, конечно, он был немногословный. Лишь в последние годы Михаил Иванович стал более разговорчивым, общительным. Мы разговаривали о событиях в нашей стране, в мире… При этом он никогда ни на что не жаловался и жил очень обособленно.