На тобольской фабрике художественных косторезных изделий прошел профтур

Особый интерес у участников вызвал мастер-класс, на котором каждый смог изготовить брелок из оленьей кости и украсить его собственным рисунком. После экскурсии ребята обсудили со специалистом кадрового центра, кому подходит эта профессия, в чем ее уникальность и почему она важна. Им объяснили, что работа костореза требует не только аккуратности и терпения, но и художественного взгляда.