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На тобольской фабрике художественных косторезных изделий прошел профтур

Подростки увидели изделия из бивня мамонта, моржового клыка и оленьего рога.

Источник: Национальные проекты России

Профтур для «Отрядов мэра» прошел на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий, сообщили в центре занятости населения Тюменской области. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».

Подростки посетили музей и мастерские, увидели изделия из бивня мамонта, моржового клыка и оленьего рога, а также узнали, как создаются косторезные работы — от разработки макета и резьбы до отбеливания, шлифовки и финишной полировки. Кроме того, им рассказали, что для тобольских мастеров характерны детально проработанная круглая скульптура и северная тематика, а затем показали, как эти идеи воплощаются в готовых изделиях.

Особый интерес у участников вызвал мастер-класс, на котором каждый смог изготовить брелок из оленьей кости и украсить его собственным рисунком. После экскурсии ребята обсудили со специалистом кадрового центра, кому подходит эта профессия, в чем ее уникальность и почему она важна. Им объяснили, что работа костореза требует не только аккуратности и терпения, но и художественного взгляда.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.