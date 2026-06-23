На тобольской фабрике художественных косторезных изделий прошел профтур

Профтур для «Отрядов мэра» прошел на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий, сообщили в центре занятости населения Тюменской области. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».
Подростки посетили музей и мастерские, увидели изделия из бивня мамонта, моржового клыка и оленьего рога, а также узнали, как создаются косторезные работы — от разработки макета и резьбы до отбеливания, шлифовки и финишной полировки. Кроме того, им рассказали, что для тобольских мастеров характерны детально проработанная круглая скульптура и северная тематика, а затем показали, как эти идеи воплощаются в готовых изделиях.
Особый интерес у участников вызвал мастер-класс, на котором каждый смог изготовить брелок из оленьей кости и украсить его собственным рисунком. После экскурсии ребята обсудили со специалистом кадрового центра, кому подходит эта профессия, в чем ее уникальность и почему она важна. Им объяснили, что работа костореза требует не только аккуратности и терпения, но и художественного взгляда.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.