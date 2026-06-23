В ДТП под Краснокамском пострадали пять человек

Сообщение о ДТП на телефон экстренных служб «112» поступило 23 июня в 05:21. Дежурному ЕДДС Краснокамского округа сообщили о столкновении двух легковых автомобилей в районе деревни Даньки. Очевидцы также рассказали о нескольких пострадавших.