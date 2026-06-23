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В ДТП под Краснокамском пострадали пять человек

Водителя одного из автомобилей извлекли из салона с помощью специнструмента.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о ДТП на телефон экстренных служб «112» поступило 23 июня в 05:21. Дежурному ЕДДС Краснокамского округа сообщили о столкновении двух легковых автомобилей в районе деревни Даньки. Очевидцы также рассказали о нескольких пострадавших.

На место ДТП выехали сотрудники Аварийно-спасательного формирование МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования». По прибытии спасатели совместно ПСЧ — 11 произвели стабилизацию и пожарную безопасность автомобилей «Форд Фокус» и «Шкода Октавия».

Из автомобиля «Форд» деблокировали водителя с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пострадавшего мужчину 1991 года рождения передали бригаде прибывшей «скорой». Водитель и три пассажира «Шкоды» от госпитализации отказались.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.