ЦЕХ* открыл новый сезон арт‑резиденции в Нижнем Новгороде

Летом 2026 года в резиденции ЦЕХ* работает дуэт из Владивостока — саунд‑артист Антон Попов и инженер‑программист Алексей Балахнин. В рамках резиденции художники исследуют Нижний Новгород через ландшафтные карты и экспедиции, записывая звучание значимых природных объектов. По итогам их работы планируется междисциплинарный проект, посвящённый городской памяти и географии, с особым вниманием к месту слияния Оки и Волги на Стрелке.