ЦЕХ* открыл новый сезон арт‑резиденции в Нижнем Новгороде

Пространство ЦЕХ* сообщило об открытии нового сезона арт‑резиденции при техподдержке компании dreamlaser. Открытие состоялось в рамках четвёртого сезона программы арт‑резиденций Нижегородской области. Проект реализуется при поддержке правительства региона и АНО «Центр 800»; креативные институции региона принимают художников из других городов и стран для обмена опытом и осмысления локального наследия.
Летом 2026 года в резиденции ЦЕХ* работает дуэт из Владивостока — саунд‑артист Антон Попов и инженер‑программист Алексей Балахнин. В рамках резиденции художники исследуют Нижний Новгород через ландшафтные карты и экспедиции, записывая звучание значимых природных объектов. По итогам их работы планируется междисциплинарный проект, посвящённый городской памяти и географии, с особым вниманием к месту слияния Оки и Волги на Стрелке.
Антон Попов специализируется на медиа‑археологии: он изучает ностальгические способы архивирования звука и создаёт экспериментальные композиции с использованием аналоговых интерфейсов. Алексей Балахнин, инженер в области подводной робототехники, переносит технические решения в интерактивные аудиовизуальные инсталляции.
26 июня в ДК «Центр» дуэт проведёт мастер‑класс «От физических данных к динамическому изображению». Участники познакомятся с инструментами визуализации потоковых данных и соберут систему, превращающую сигналы окружающей среды в интерактивную графику; для практической работы потребуется ноутбук, соответствующий техническим требованиям. Подробности и регистрация доступны по ссылке организаторов.
ЦЕХ* участвует в программе резиденций с 2023 года; ранее здесь создавались проекты, показанные на фестивале INTERVALS и в других площадках (например, инсталляция Rotor студии Radugadesign и кинетическая световая инсталляция Fabric). Четвёртый сезон программы включает 12 резиденций по всей области, среди которых галерея 9Б, студия «Тихая», ЦСИ «Терминал А», арт‑резиденции НГХМ и другие.
Справка: ЦЕХ* — экспериментальное выставочное пространство, занимающееся мультимедийным искусством и работа, ориентированное на звук, свет и визуальные технологии; проект создан компанией dreamlaser в 2020 году при поддержке АНО «Центр 800» и выступает штаб‑квартирой фестиваля INTERVALS.
Ранее сообщалось, что в ЦЕХе* откроется персональная выставка 404. zero.
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