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«Работают подразделения МЧС и спецотряд “Зубр”. МЧС сообщило об утечке опасной химии на железнодорожной станции под Минском

МЧС: под Минском произошла утечка токсичной жидкости из контейнера.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе спасателей в химзащите вызвали на железнодорожную станцию из-за протечки токсичной жидкости из контейнера. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, под Минском на территории железнодорожной станции произошла утечка толуилендиизоцианата — токсичного жидкого химического вещества. На месте спасатели зафиксировали капельное истечение ядовитого вещества из бочек, которые перевозились в контейнере на железнодорожной платформе.

После происшествия железнодорожную платформу отцепили от состава и направили на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установки места течи.

На место инцидента прибыли подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда спецназначения «Зубр».

— Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы, — прокомментировали в МЧС.

Еще ГАИ показала жесткое ДТП с опрокидыванием автоцистерны под Минском.

Между тем мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца, но часть транспорта пропустят.

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