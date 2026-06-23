«Работают подразделения МЧС и спецотряд “Зубр”. МЧС сообщило об утечке опасной химии на железнодорожной станции под Минском

В Минском районе спасателей в химзащите вызвали на железнодорожную станцию из-за протечки токсичной жидкости из контейнера. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Так, под Минском на территории железнодорожной станции произошла утечка толуилендиизоцианата — токсичного жидкого химического вещества. На месте спасатели зафиксировали капельное истечение ядовитого вещества из бочек, которые перевозились в контейнере на железнодорожной платформе.
После происшествия железнодорожную платформу отцепили от состава и направили на перегон для дальнейшей разгрузки бочек и установки места течи.
На место инцидента прибыли подразделения МЧС, в том числе специалисты Республиканского отряда спецназначения «Зубр».
— Пострадавших нет. Задержки пассажирских и грузовых поездов не зарегистрированы, — прокомментировали в МЧС.
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