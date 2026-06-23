Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове оштрафовали перевозчиков за выключенные в автобусах кондиционеры

Из 198 проверенных в Ростове автобусов в 15 не работали кондиционеры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности транспортные компании, выпускавшие на маршруты автобусы с неработающими кондиционерами. Проверка городского общественного транспорта выявила серьезное несоответствие между официальными отчетами перевозчиков и фактическими условиями в салонах.

Инспекторы обследовали 198 автобусов. Выяснилось, что в трех машинах системы климат-контроля не было вообще, а в 12 транспортных средствах кондиционеры были намеренно выключены водителями.

О результатах инспекции и наложении штрафов на всех нарушителей рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, отметив при этом, что сведения из докладов расходятся с реальными ощущениями пассажиров.

Читайте также.

Выбежал на «зебру», пока поднимался шлагбаум: В Ростове двухлетний малыш погиб, попав под колеса на пешеходном переходе.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше