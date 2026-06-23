Главные новости за 23 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронежской области в период с 23 по 25 июня объявлен траур в связи с ракетной атакой ВСУ на областной центр, произошедшей в понедельник. В результате удара пять человек погибли, нескольким десяткам понадобилась медицинская помощь. В течение трех дней в регионе будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали скорректировать содержание трансляций и воздержаться от развлекательных мероприятий.