Министерство активной защиты

Еще одним направлением работы станет профилактика терроризма на важных объектах. В этом вопросе ведомство будет взаимодействовать с владельцами объектов, муниципалитетами, силовиками, а также специалистами и научными организациями, которых привлечет для разработки нормативных актов и консультаций. Кроме того, минзащиты предстоит оперативно оповещать власти и службы экстренного реагирования о возможной угрозе атак. Наконец, ведомство будет информировать граждан о деятельности Вооруженных сил и повышать авторитет российской армии и престиж военной службы, отмечается в постановлении.