Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Президент России Владимир Путин в среду, 23 июня, направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Глава государства охарактеризовал актера как талантливого, преданного избранному делу человека, автора замечательных музыкальных произведений и стихотворных строк.
Президент отметил, что произведения Ножкина отличались искренностью и проникновенностью в темах исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и любви к Родине. Глава государства подчеркнул, что светлая память о Михаиле Ножкине навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и поклонников его творчества.
— Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Михаила Ивановича Ножкина, — передает текст телеграммы официальный сайт Кремля.
Михаил Ножкин скончался 22 июня. Он является автором гимна «Бессмертного полка», а его песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали народными. Адвокат Александр Бенхин уточнил, что основным наследником актера является его внебрачный сын. Как сложился жизненный путь Ножкина, вспоминала «Вечерняя Москва».
Народный артист незадолго до смерти планировал посетить Курск. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о том, что актеру очень хотелось увидеть, как живет эта героическая земля. Представители Союза кинематографистов России сообщили, что прощание с Михаилом Ножкиным пройдет 25 июня в Нижнем храме на территории храма Христа Спасителя.