Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Ножкина

Президент отметил, что произведения Ножкина отличались искренностью и проникновенностью в темах исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и любви к Родине. Глава государства подчеркнул, что светлая память о Михаиле Ножкине навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег и поклонников его творчества.