Роднина ответила на слова Тутберидзе об «исключительности» российских фигуристок

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что сегодня фигуристки в России не обладают исключительностью. Роднина не согласилась с этим мнением.
— Я в этом очень сильно сомневаюсь. Просто можно быстро кого-то схватить и на нем делать результат. У нас всегда стоял вопрос: если у нас человек воспитывался, попадал в сборную, в него вкладывалось столько средств, то, наверное, правильно ставить вопрос, что это не одногодка должен быть, — заявила Роднина.
Отдельно депутат подчеркнула важность многолетней работы со спортсменками. В качестве примера она взяла подход заслуженного тренера Тамары Москвиной. По ее словам, в группах у Москвиной «своя конкуренция есть». При этом тренер находит «массу оснований», чтобы спортсмены продолжали выступать, несмотря на то, что «пары тяжелее сложить».
Роднина также отметила, что в условиях изоляции российского фигурного катания нельзя проводить сравнения между нашими спортсменками и зарубежными, хотя интерес к этому виду спорта в стране продолжает оставаться высоким, передает Metro.
Этери Тутберидзе заявила, что нынешние российские фигуристки «не обладают исключительностью». Тем не менее, по ее словам, это совершенно не означает, что «они не могут завоевать весь мир на протяжении трех лет» как фигуристка Евгения Медведева.
Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, наоборот, согласилась с мнением коллеги. Она отметила, что в настоящее время в российском фигурном катании отсутствует плеяда выдающихся спортсменок, способных продемонстрировать экстраординарные результаты.