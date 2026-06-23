Роднина ответила на слова Тутберидзе об «исключительности» российских фигуристок

— Я в этом очень сильно сомневаюсь. Просто можно быстро кого-то схватить и на нем делать результат. У нас всегда стоял вопрос: если у нас человек воспитывался, попадал в сборную, в него вкладывалось столько средств, то, наверное, правильно ставить вопрос, что это не одногодка должен быть, — заявила Роднина.