Семь спасенных тюленят выпустили в Балтийское море у берегов Калининградской области

Всего во втором сезоне работы специалисты центра приняли десять ослабленных тюленят, найденных на побережье региона. Семеро животных уже прошли лечение, набрали необходимый вес и были возвращены в море. Еще трое — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением и будут выпущены позже.