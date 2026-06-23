Семь спасенных тюленят выпустили в Балтийское море у берегов Калининградской области

В Калининградской области после реабилитации в центре «Сердце Морей» в естественную среду обитания выпустили семь детенышей краснокнижного серого тюленя. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Всего во втором сезоне работы специалисты центра приняли десять ослабленных тюленят, найденных на побережье региона. Семеро животных уже прошли лечение, набрали необходимый вес и были возвращены в море. Еще трое — Майя, Шура и Влад — пока остаются под наблюдением и будут выпущены позже.
По словам куратора АНО «Сердце Морей» Ирины Мейнцер, все поступившие животные находились в тяжелом состоянии. При нормальном весе более 40 килограммов большинство найденных тюленят весили около 15 килограммов, страдали от обезвоживания, истощения, травм и различных заболеваний.
«Нашей главной задачей было помочь животным набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира для выживания в природе. Мы не просто лечили детенышей, а прививали им навыки, которые нужны в море: самостоятельное питание, активное плавание, способность конкурировать за рыбу и избегать человека», — рассказала Мейнцер.
Как отметили в организации, большую помощь в спасении животных оказали жители и туристы, которые сообщали специалистам о найденных на берегу тюленятах. Кроме того, сотрудники МЧС помогли освободить молодую самку тюленя, запутавшуюся в рыболовных сетях. После обработки ран её сразу выпустили обратно в море.
Перед выпуском всех животных оснастили спутниковыми метками системы Argos, предоставленными Атлантическим филиалом ВНИРО. Они позволят специалистам отслеживать перемещения тюленей и оценивать успешность их адаптации после возвращения в естественную среду. Также каждому животному установили специальную идентификационную бирку.
Напомним, что в начале июня начальник отдела экопросвещения и туризма национального парка «Куршская коса» Ксения Вострякова сообщала, что в конце месяца в Калининградской области планируется массовый выпуск спасённых тюленей, проходящих реабилитацию в центре «Сердце морей».
В апреле этого года на Балткосе прошла шестая акция Института Балтийского моря по учёту ластоногих, в которой приняли участие около 120 волонтёров.
Активисты обследовали 62 участка общей протяжённостью 124 км. В зону наблюдений не вошли удалённые участки пляжей на Балтийской косе, примыкающие к государственной границе. Во время учёта было зафиксировано три находки ластоногих: один живой тюлень и две мёртвых особи.