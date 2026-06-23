В Калининградской области спасли семь краснокнижных тюленей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты реабилитационного центра «Сердце Морей» спасли и вернули в природу краснокнижных тюленей в Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
«Семь детенышей краснокнижного серого тюленя вернулись в естественную среду обитания в Калининградской области после реабилитации в центре “Сердце Морей”. Всего во втором сезоне работы специалисты организации спасли десять ослабленных тюленят, семь из них уже набрали необходимую массу, прошли лечение и были выпущены в море», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что неоценимую помощь команде центра оказали горожане и туристы — именно они находили истощенных детенышей на побережье и связывались с сотрудниками реабилитационного центра. Благодаря сотрудникам МЧС еще одного тюленя удалось спасти на месте — молодую самку освободили от рыбацких сетей, обработали раны и сразу выпустили в море.
«Каждый выпуск — это результат большой работы. Все тюленята поступали к нам ослабленными, обезвоженными, с травмами и заболеваниями. Они остаются одни на берегу в силу разных причин. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. При норме веса более 40 килограмм, все детеныши весили в среднем не более 15 килограмм», — сказала куратор АНО «Сердце Морей» Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.
Она подчеркнула, что главной задачей было помочь животным набрать вес и накопить достаточное количество подкожного жира для выживания в природе.
«Мы не просто лечили детенышей, а прививали им навыки, которые нужны в море: самостоятельное питание, активное плавание, способность конкурировать за рыбу и избегать человека», — добавила Мейнцер.
Реабилитационный центр для морских млекопитающих работает на научно-экспериментальной базе Атлантического филиала ВНИРО в Калининградской области. Его оператором стала автономная некоммерческая организация «Сердце Морей», созданная по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум».