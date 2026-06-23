В Калининградской области спасли семь краснокнижных тюленей

«Каждый выпуск — это результат большой работы. Все тюленята поступали к нам ослабленными, обезвоженными, с травмами и заболеваниями. Они остаются одни на берегу в силу разных причин. Некоторым требовалось длительное лечение, кому-то — восстановление после тяжелого истощения. При норме веса более 40 килограмм, все детеныши весили в среднем не более 15 килограмм», — сказала куратор АНО «Сердце Морей» Ирина Мейнцер, чьи слова приводит пресс-служба.