В Дагестане построят подъездную дорогу к Махачкалинскому порту

Подъездную дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту построят в Республике Дагестан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новая дорога протяженностью 6,2 километра соединит федеральную трассу Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» с территорией порта. Благодаря этому будет обеспечен прямой выезд большегрузного транспорта, что позволит разгрузить городские улицы.
Сейчас на объекте продолжается устройство монолитных железобетонных конструкций двух путепроводов и транспортной развязки. Рабочие уже укладывают асфальт на развязках и заливают бетоном стыки между балками. Работы ведутся по всей протяженности объекта. Завершить проект планируют в конце 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.