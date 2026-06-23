В селе Толкаевка в Оренбуржье прошел праздник мордовской культуры

Праздник мордовской культуры «Морамс Масторава!» прошел в селе Толкаевка Оренбургской области, сообщили в администрации Сорочинского городского округа. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Для гостей работали интерактивные площадки. Там можно было попробовать национальные угощения, познакомиться с мордовскими обычаями и принять участие в мастер-классе по плетению традиционных украшений.
В концертной программе приняли участие солисты и коллективы Толкаевского дома культуры, а также артисты из других населенных пунктов округа. Зрители услышали старинные народные песни, увидели танцевальные номера и выступления творческих коллективов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.