The Telegraph: В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет

Когда закон был принят, предполагалось, что в год будет происходить от пяти до десяти подобных случаев. Норма предназначена для детей, имеющих смертельные и неизлечимые заболевания, при которых их страдания невозможно облегчить. Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию для неизлечимо больных людей с невыносимыми физическими или психическими страданиями. Это произошло в 2002 году. В стране процедура разрешена только при определенных условиях и пользуется значительной поддержкой общества.