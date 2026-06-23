The Telegraph: В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет

В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенку младше 12 лет. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило издание The Telegraph.
По информации издания, о смерти тяжелобольного ребенка сообщили в письме министра здравоохранения страны Софи Херманс парламенту. Эвтаназию совершили в конце 2025 года. Процедуру для неизлечимо больных детей в возрасте от 1 года до 12 лет легализовали в 2024 году.
Ранее процедуру могли провести только для новорожденных и для детей старшего возраста. По голландскому закону требуется консультация с родителями, при этом ребенок должен испытывать невыносимые страдания, а надежды на выздоровление быть не должно.
По словам Херманс, специальная комиссия, созданная для мониторинга исполнения нового закона, рассмотрела данный случай и провела беседу с лечащим врачом. Результаты исследования были переданы прокуратуре, которая определит, действовал ли врач в соответствии с законом. Отчет комиссии планируется опубликовать в ближайшее время, говорится в материале.
Когда закон был принят, предполагалось, что в год будет происходить от пяти до десяти подобных случаев. Норма предназначена для детей, имеющих смертельные и неизлечимые заболевания, при которых их страдания невозможно облегчить. Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию для неизлечимо больных людей с невыносимыми физическими или психическими страданиями. Это произошло в 2002 году. В стране процедура разрешена только при определенных условиях и пользуется значительной поддержкой общества.
До этого испанские доктора провели эвтаназию 25-летней местной жительнице Ноэлии Кастильо Рамос, которая страдала тяжелой депрессией после изнасилования. Процедура прошла в одном из медико-социальных учреждений Барселоны.