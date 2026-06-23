В Новочеркасске назначили заместителя главы по экономике

Заместителем главы по экономике, промышленности и транспорту стал Андрей Стешенко. Ранее он работал в судебной системе и прокуратуре, а также имеет инженерное и юридическое образование. Возглавить муниципальную инспекцию поручили Андрею Чемерискому, за плечами которого служба в органах внутренних дел и работа в ростовской архитектуре. А отделом потребительского рынка теперь руководит Михаил Шестаков, ранее управлявший крупным строительным холдингом. Глава города Павел Исаков отметил, что доверил эти посты профессионалам, способным принести реальную пользу жителям донского города.