Новому министерству Калининградской области поручили вопросы защиты от ЧС и других угроз

Новое ведомство сосредоточит под своим управлением широкий круг вопросов, связанных с защитой населения и обеспечением безопасности. В его компетенцию вошли гражданская и территориальная оборона, пожарная безопасность, безопасность на водных объектах, а также координация деятельности в сфере общественной и государственной безопасности.