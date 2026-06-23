Путин: Россия готова к мирным переговорам с Украиной

Президент сказал, что Москва не видит оснований отказываться от прежних договорённостей. По его словам, украинская делегация тогда предварительно согласовала документ. Путин добавил, что при дальнейшем диалоге нужно учитывать условия, обсуждавшиеся в Анкоридже, «реалии на земле» и принципы, которые он изложил в МИД в 2024 году.