Обманутая мошенниками жительница Воронежа добилась отмены кредита в 500 тысяч

Так, в сентябре 2024 года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником электронного сервиса, и сообщил о подозрительных операциях по ее лицевому счету. Под предлогом их пресечения злоумышленник убедил потерпевшую назвать код из смс-сообщения. Позже выяснилось, что на имя женщины в банке был оформлен кредит на 550 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.