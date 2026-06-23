Первая смена лагеря «Хочу стать десантником» завершилась в Нижнем Новгороде

Первая смена военно‑патриотического лагеря «Хочу стать десантником» завершилась в Нижегородском кремле торжественным маршем и вручением знаков парашютиста и спортивных разрядов. Воспитанники прошли маршем от стен кремля до мемориального комплекса «Вечный огонь», где им вручили 42 знака и «Свидетельства парашютиста». Пятерым ребятам присвоили 3‑й юношеский спортивный разряд по парашютному спорту и вручили зачетные квалификационные книжки. Также пятерым воспитанникам присвоено звание «вице‑младший сержант» по итогам курса «Школа младших командиров», сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.
На церемонии присутствовали заместитель главы администрации города Владимир Анисимов, заместитель директора городского департамента по социальной политике Любовь Гаврилова, директор муниципального центра «Надежда» Николай Банков, начальник Центра военно‑патриотического воспитания имени Максима Настина Александр Найденов, заместитель председателя городского совета ветеранов войны и труда полковник Дмитрий Шипов и полковой священник протоиерей Виктор Поляков. Гости поздравили воспитанников и поблагодарили родителей за поддержку.
В своих выступлениях официальные лица отметили значимость приобретённых навыков и воспитательных результатов: прыжки с парашютом, дисциплина и командный дух, по мнению организаторов, помогут ребятам в дальнейшем становлении личности. Начальник Центра военно‑патриотического воспитания Александр Найденов поблагодарил участников смены за усердие и выразил уверенность, что полученные знания и опыт сделают их взрослее и ответственнее.
Родители выпускников дали положительные отзывы: многие отметили рост самостоятельности и уверенности у детей, ценность личного опыта без постоянного доступа к телефонам, а также высокий уровень подготовки инструкторского состава. По окончании церемонии участники и почётные гости почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. От комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города родителям вручили 20 благодарственных писем за успехи в воспитании детей.
Следующая смена лагеря начнётся 25 июня. Ранее мэр Юрий Шалабаев принял участие в открытии нового отделения Центра военно‑патриотического воспитания и сообщил о расширении профильных школ и филиалов в городе.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 42 юных парашютиста раскрыли купола в первой смене лагеря.