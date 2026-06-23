Первая смена лагеря «Хочу стать десантником» завершилась в Нижнем Новгороде

Родители выпускников дали положительные отзывы: многие отметили рост самостоятельности и уверенности у детей, ценность личного опыта без постоянного доступа к телефонам, а также высокий уровень подготовки инструкторского состава. По окончании церемонии участники и почётные гости почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества и возложили цветы к мемориалу. От комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города родителям вручили 20 благодарственных писем за успехи в воспитании детей.