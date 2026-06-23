В Санкт-Петербурге обновят оборудование на 35 городских котельных

Оборудование на 35 городских котельных обновят в Санкт-Петербурге до конца года, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Так, специалисты обновят оборудование на восьми крупных котельных. В частности, они модернизируют четыре паровых и пять водогрейных котлоагрегатов. В перечень вошли стратегически важные объекты Петербурга, среди которых 2-я Невская, Политехническая, Северомуринская и Цитадельская котельные. Устаревшие агрегаты заменят современными энергоэффективными установками со сроком службы до 20 лет.
Также на других котельных заменят дополнительные элементы: баки, деаэраторы и дымовые трубы. Кроме того, специалисты обновят тепловые сети. В этом году отремонтируют более 3,5 км трубопроводов.
Отмечается, что от этих теплоисточников зависят отопление и горячее водоснабжение 7782 зданий в Пушкинском, Невском, Приморском, Кронштадтском, Колпинском, Красногвардейском, Выборгском, Петроградском и Московском районах Санкт-Петербурга. После завершения работ теплоснабжение станет более надежным и эффективным для 2,3 млн горожан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.