В Санкт-Петербурге обновят оборудование на 35 городских котельных

Так, специалисты обновят оборудование на восьми крупных котельных. В частности, они модернизируют четыре паровых и пять водогрейных котлоагрегатов. В перечень вошли стратегически важные объекты Петербурга, среди которых 2-я Невская, Политехническая, Северомуринская и Цитадельская котельные. Устаревшие агрегаты заменят современными энергоэффективными установками со сроком службы до 20 лет.