Власти Ленобласти увеличили выплаты бойцам МОГ для отражения атак ВСУ: подробности

Как писал сайт KP.RU, ранее Ленинградский военный округ показал, как проходят тренировки бойцов МОГ, которые задействованы в обороне петербургского неба от атак вражеских беспилотников. Бойцы МОГ отрабатывали навыки стрельбы из мощных пулеметов по летящим целям, а так же другие аспекты службы.