1,4 млн рублей взыскал нижегородский суд в пользу айтишника за увольнение

Как следует из материалов дела, мужчина работал в компании «Делаем Круто» на должности руководителя группы веб-разработки. В феврале 2026 года работодатель ограничил ему доступ к большинству рабочих программ. После этого в организации были составлены акты об отказе сотрудника выполнять свои обязанности, ему объявили дисциплинарные взыскания, а затем уволили по статье за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.