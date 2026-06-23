В селе Новокули Дагестана стартовал ремонт школы

Ремонт Новокулинской школы № 2 стартовал в Республике Дагестан, сообщили в администрации муниципального образования «Новолакский район». Работы проходят при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
Специалисты заменят оконные блоки на энергоэффективные, в кабинетах и коридорах уложат керамическую плитку, обновят входные группы и сантехнику. Также там оборудуют душевые комнаты, частично модернизируют пищеблок и оснастят учебные классы новой мебелью. Строители уже демонтировали старые окна, сняли деревянное напольное покрытие и двери, а также приступили к укладке плитки. Отмечается, что помимо внутренних работ планируется благоустроить и пришкольную территорию. Завершат ремонт к началу нового учебного года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.