В селе Новокули Дагестана стартовал ремонт школы

Специалисты заменят оконные блоки на энергоэффективные, в кабинетах и коридорах уложат керамическую плитку, обновят входные группы и сантехнику. Также там оборудуют душевые комнаты, частично модернизируют пищеблок и оснастят учебные классы новой мебелью. Строители уже демонтировали старые окна, сняли деревянное напольное покрытие и двери, а также приступили к укладке плитки. Отмечается, что помимо внутренних работ планируется благоустроить и пришкольную территорию. Завершат ремонт к началу нового учебного года.