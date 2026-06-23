Пермский порт сняли с якоря

Пермский краевой суд оставил без изменений наказание бывшему председателю совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльзу Батлеру. Ранее Ленинский райсуд Перми признал его виновным в организации присвоения имущества предприятия на сумму свыше 1,04 млрд руб. По версии силовиков, в 2009—2012 годах директор общества Марек Кинцл под его руководством вывел принадлежавшую предприятию землю на подконтрольные господину Батлеру компании. Речь идет о земельных участках общей площадью 12,5 га по Решетниковскому спуску, 1, и об объектах недвижимости на них (здания, ж/д пути, линии электропередачи и производственные помещения). Эти объекты «Порт Пермь» в 2009 году получил в рамках приватизации. Покинувший Россию в 2016 году Чарльз Батлер был приговорен заочно к семи годам лишения свободы. При этом требования прокуратуры и признанного потерпевшим АО «Порт Пермь» об истребовании похищенного имущества были оставлены без рассмотрения.
АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. До 2007 года активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году 79,6% акций стратегического АО «Порт Пермь» были истребованы в пользу государства. Контроль над ними, как решил арбитражный суд, незаконно получила группа иностранных инвесторов. Предприятие было включено Росимуществом в план приватизации. После в арбитраже продолжились многочисленные споры между представителями госорганов, бывшими акционерами и рядом юрлиц, которые в итоге стали собственниками имущественного комплекса порта. В июне этого года суд удовлетворил требования прокуратуры об истребовании в пользу государства 19 земельных участков.
Что касается приговора Чарльзу Батлеру, то его обжаловали как прокуратура, так и сторона защиты. Гособвинение настаивало на ужесточении приговора и увеличении наказания господину Батлеру до девяти лет колонии, а представитель осужденного просил его полного оправдания. Не менее принципиальным для надзорного органа было удовлетворение требования о возврате в пользу АО «Порт Пермь» оставшейся части имущества, расположенной на уже изъятых участках. Как говорят источники, речь идет о зданиях портоуправления, бывших производственных цехах, ЛЭП, железнодорожной ветке и ряде других объектов.
По инициативе прокуратуры Пермский краевой суд привлек к делу в качестве гражданских ответчиков новых владельцев порта — ООО «Диджитал порт» и ООО «Порт Сити», а в качестве третьего лица — «Европейскую компанию “Далтамэн”». Гособвинитель Елена Суворова указывала, что активы являются доказательством по делу: согласно законодательству, похищенное имущество должно быть возвращено законному владельцу. В данном случае им является АО «Порт Пермь». На этом же настаивал и представитель общества, указывая, что объекты являются неотъемлемой частью имущества, которое должно быть задействовано в производственной деятельности предприятия.
Представители ООО «Диджитал порт» и «Далтамэна» убеждали суд в необоснованности привлечения компаний в качестве гражданских ответчиков. Так, адвокат Дмитрий Захаров указывал, что нынешние владельцы спорного имущества не участвовали в рассмотрении дела в отношении господина Батлера в первой инстанции. Их привлечение к участию в процессе на уровне апелляции существенным образом нарушает права юрлиц, поскольку ограничивает их в предоставлении доказательств. Также он отметил, что споры об имуществе порта сейчас рассматриваются в арбитраже, поэтому нет оснований решать этот вопрос в рамках проверки обоснованности приговора Чарльзу Батлеру. Именно на это сослался суд первой инстанции, оставляя без рассмотрения гражданский иск. «Требования о виндикации и реституции вообще не могут рассматриваться в рамках уголовного судопроизводства», — убежден юрист. Он добавил, что если господин Батлер получил контроль над активами незаконно, то и все сделки с ними являются недействительными, поэтому АО «Порт Пермь» не может быть по делу гражданским истцом.
В итоге апелляционная инстанция требования прокуратуры и потерпевшей стороны о возврате имущества удовлетворила.
Собеседник, знакомый с ситуацией в «Порт Пермь», полагает, что теперь общество станет гораздо более привлекательным для приватизации. «После установления контроля государства над АО на его балансе фактически не было имущества, — утверждает он.— Сейчас ситуация изменилась. Став владельцем недвижимости, АО может претендовать и на земельные участки на Решетниковском спуске, которые с начала лета уже зарегистрированы за Росимуществом». По словам источника, сейчас рыночная стоимость недвижимости может составлять 2,5−3 млрд руб. «Понятно, что для портовой деятельности площадку в центре Перми использовать никто не будет, для этого есть терминал в Заостровке. Поэтому в будущем возможен вариант применения механизма КРТ с частичной застройкой территории», — убежден он.