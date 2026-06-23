Пермский порт сняли с якоря

Представители ООО «Диджитал порт» и «Далтамэна» убеждали суд в необоснованности привлечения компаний в качестве гражданских ответчиков. Так, адвокат Дмитрий Захаров указывал, что нынешние владельцы спорного имущества не участвовали в рассмотрении дела в отношении господина Батлера в первой инстанции. Их привлечение к участию в процессе на уровне апелляции существенным образом нарушает права юрлиц, поскольку ограничивает их в предоставлении доказательств. Также он отметил, что споры об имуществе порта сейчас рассматриваются в арбитраже, поэтому нет оснований решать этот вопрос в рамках проверки обоснованности приговора Чарльзу Батлеру. Именно на это сослался суд первой инстанции, оставляя без рассмотрения гражданский иск. «Требования о виндикации и реституции вообще не могут рассматриваться в рамках уголовного судопроизводства», — убежден юрист. Он добавил, что если господин Батлер получил контроль над активами незаконно, то и все сделки с ними являются недействительными, поэтому АО «Порт Пермь» не может быть по делу гражданским истцом.