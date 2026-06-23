Вирус атакует после Таиланда: выявлен первый случай новой опасной болезни

В Волгограде узнали о первом завозном случае мелиоидоза в России после сообщения Роспотребнадзора. И сразу же врачи напомнили о рисках после поездок в тропические страны.
Инфекцию выявили у туристки, которая вернулась из Таиланда. Женщину госпитализировали, ее состояние оценивают как тяжелое. Диагноз — мелиоидоз.
По данным РПН, туристка посещала разные экскурсии, в том числе ферму слонов. Мелиоидоз — это тропическая инфекция, которую вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Возбудитель находится в почве эндемичных регионов. Заражение возможно через контакт с загрязненной почвой, воду, пищу, воздух или от больных животных.
«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов», — сообщили эксперты Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что болезнь может поражать разные органы, а период появления первых симптомов может наступить через десятилетия. Риск выше у людей старше 45 лет и пациентов с диабетом, болезнями легких, печени или почек, — пишет ТАСС.
После возвращения из-за рубежа советуют обращаться к врачу при ухудшении состояния и сообщать о стране поездки. Во время путешествий в регионы риска нужно не ходить босиком, закрывать царапины и ссадины, не купаться в стоячих пресных водоемах, соблюдать правила гигиены и употреблять безопасные воду и продукты.
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