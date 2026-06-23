Вирус атакует после Таиланда: выявлен первый случай новой опасной болезни

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов», — сообщили эксперты Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что болезнь может поражать разные органы, а период появления первых симптомов может наступить через десятилетия. Риск выше у людей старше 45 лет и пациентов с диабетом, болезнями легких, печени или почек, — пишет ТАСС.