Нижегородские реставраторы нашли записку послевоенной эпохи в Мариинском училище

Так вышло, что во время демонтажа под одной из петель они обнаружили удивительную находку — послание нижегородцев из прошлого. Точно датировать находку сложно, но специалисты склоняются к тому, что она пришла к нам от студентов архитектурно-строительного университета поздних послевоенных лет.