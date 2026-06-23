Нижегородские реставраторы нашли записку послевоенной эпохи в Мариинском училище

В Нижнем Новгороде реставраторы обнаружили записку послевоенных времен. Историей находки поделились в соцсетях «Школы реставрации» АСИРИСа.
Напомним, что в рамках совместного проекта с Союзом Реставраторов России, ННГАСУ и реставрационной компанией «СМУ-77» студенты из Москвы, Владимира и Нижнего Новгорода работают над сохранением исторических дверей бывшего Мариинского женского училища.
Так вышло, что во время демонтажа под одной из петель они обнаружили удивительную находку — послание нижегородцев из прошлого. Точно датировать находку сложно, но специалисты склоняются к тому, что она пришла к нам от студентов архитектурно-строительного университета поздних послевоенных лет.
Выпускнику «Школы реставрации» удалось расшифровать текст. Событие, отголоски которого нашли в послании — трагедия в белорусской деревне Хатынь — произошло в 1943 году. О его деталях стало известно в октябре 1961 года. В это же десятилетие была актуальна угроза ядерного конфликта.
На пожелтевшем листке разместились эмоциональные лозунги поколения, заставшего те годы. Следует также отметить, что в годы самой Великой Отечественной войны в историческом доме купца А. Д. Рычина размещался эвакогоспиталь № 2820.
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