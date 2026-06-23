В Светлогорске ищут подрядчика для капремонта помещений Центра соцподдержки

Центр социальной поддержки населения ищет подрядчика для капитального ремонта помещений здания в Светлогорске. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Способ проведения закупки — электронный аукцион. Начальная цена договора — 2 568 690 ₽ Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля, итоги подведут 3 июля.
Как указано в документации, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт помещений № 9−16 в здании Центра социальной поддержки населения, расположенном в Светлогорске на Калининградском проспекте, 35. Исполнителю необходимо выполнить работы по ремонту потолков, проёмов, стен, откосов и полов. Кроме того, проект предусматривает сантехнические и электромонтажные мероприятия, а также устройство пожарной сигнализации.
Начало выполнения работ — с даты заключения контракта. Завершить ремонт необходимо не позднее 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на результат работ составит 5 лет.