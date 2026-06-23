В Светлогорске ищут подрядчика для капремонта помещений Центра соцподдержки

Как указано в документации, подрядчику предстоит провести капитальный ремонт помещений № 9−16 в здании Центра социальной поддержки населения, расположенном в Светлогорске на Калининградском проспекте, 35. Исполнителю необходимо выполнить работы по ремонту потолков, проёмов, стен, откосов и полов. Кроме того, проект предусматривает сантехнические и электромонтажные мероприятия, а также устройство пожарной сигнализации.