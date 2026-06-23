«Парма» подписала первого легионера в новом сезоне

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» заключил контракт с американским форвардом Айзейя Уэйли. Игроку 28 лет, его рост 206 см. Спортсмен учился в университете штата Коннектикут и отыграл 4 сезона в NCAA за «Юконн Хаскис». В сезоне-2020/21 он был признан лучшим защитным игроком конференции «Биг Ист» по итогам голосования тренеров, в 2022 году выдвигался на драфт НБА, но выбран не был. После выступал за мексиканские и германские клубы. В сезоне 2024/25 баскетболист дебютировал в Единой Лиге ВТБ за «Локомотив-Кубань» — 57 матчей, 8,1 очка, 5,2 подбора, 0,9 передачи, 1,1 блокшота, 0,7 перехвата. Прошедший сезон начал в турецком «Тофаше», а завершил в итальянском «Наполи». Контракт с пермским клубом рассчитан на год.