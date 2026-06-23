«Унаследует всё через полгода»: Адвокат назвал главного претендента на миллионы Ножкина

«Кто может стать наследником Ножкина? Если артист признавал наличие внебрачного сына и при жизни и понимал, что прямых наследников у него не осталось, то он мог сделать на него завещание. Если документ обнаруживается, а этот человек туда вписан, то по закону он унаследует всё через полгода», — ответил эксперт.