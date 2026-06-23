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Голикова: Для врачей необходимо создать условия для работы в малых городах

Мало подготовить специалистов, нужно еще создать им условия для приезда, отметила Голикова.

Источник: Комсомольская правда

В России врачам следует создавать условия, чтобы они приезжали работать в малые города и населенные пункты. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с членами правительства при участии президента..

«Нам очень важно, чтобы и в малые населенные пункты, и в самые маленькие населенные пункты, где мы реализуем программу модернизации первичного звена, приезжали специалисты, была организована надлежащего качества медицинская помощь», — сказала она.

Голикова отметила, что это во многом зависит от того, насколько правительство вместе с регионами правильно организует работу. По ее словам, мало на самом деле подготовить специалистов, нужно еще создать им условия для того, чтобы они приезжали в эти небольшие города и населенные пункты.

Как писал сайт KP.RU, ранее Татьяна Голикова сообщила, что в стране появились врачи по здоровому долголетию, они заранее выявляют риски развития заболеваний и помогают предотвращать их прогрессирование. Вице-премьер подчеркнула, что эти специалисты станут частью системы профилактики и охраны здоровья. При выявлении возможных нарушений пациенты будут направляться на дополнительное обследование.

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