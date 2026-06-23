Голикова: Для врачей необходимо создать условия для работы в малых городах

Голикова отметила, что это во многом зависит от того, насколько правительство вместе с регионами правильно организует работу. По ее словам, мало на самом деле подготовить специалистов, нужно еще создать им условия для того, чтобы они приезжали в эти небольшие города и населенные пункты.