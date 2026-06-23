Улицы и скверы Ростова украсили около миллиона ярких однолетних цветов

В Ростове-на-Дону полностью завершилась кампания по озеленению, в рамках которой на городских улицах высадили около одного миллиона цветов-однолетников. Как рассказали в городской администрации, был сформирован разнообразный ассортимент декоративных растений, в который вошли катарантусы, бархатцы, агератумы, петунии, газании и другие виды.