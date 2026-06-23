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Улицы и скверы Ростова украсили около миллиона ярких однолетних цветов

В Ростове завершилась высадка одного миллиона однолетних растений со всего света.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полностью завершилась кампания по озеленению, в рамках которой на городских улицах высадили около одного миллиона цветов-однолетников. Как рассказали в городской администрации, был сформирован разнообразный ассортимент декоративных растений, в который вошли катарантусы, бархатцы, агератумы, петунии, газании и другие виды.

Новые цветочные композиции появились на круговых развязках, в скверах, на центральных улицах, вдоль дорог, а также на въездных группах в районы Донской столицы.

Как прокомментировали в администрации города, сейчас ключевой задачей является сохранение высаженных растений в течение всего летнего периода.

Коммунальные службы получили поручение своевременно и качественно проводить уходовые работы. Весь комплекс запланированных мероприятий включает в себя регулярный полив, прополку сформированных клумб и рыхление почвы, чтобы цветы могли радовать жителей и гостей города максимальное время.

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