По данным аналитиков, совокупные потери немецких магазинов превысили 4,3 миллиарда евро. Это на 3,1% больше, чем годом ранее, и рост фиксируется уже четвёртый год подряд.
Основная часть ущерба — около 3 миллиардов евро — приходится на кражи со стороны покупателей. При этом примерно треть из этой суммы, по оценкам, связана с организованными преступными группами. Ещё 910 миллионов евро составляют хищения со стороны сотрудников магазинов, а 370 миллионов — со стороны работников поставщиков и сервисных компаний.
В EHI отмечают, что за период с 2020 по 2025 год общий ущерб вырос почти на 29%, а потери от краж покупателей — более чем на 41%. Эксперты связывают часть роста с инфляцией, однако подчёркивают, что ключевую роль играют системные и организованные кражи. Немецкая торговая ассоциация на фоне ситуации требует усиления контроля и более тщательного расследования магазинных краж.
Ранее Life.ru уже писал, что экономика Германии находится в состоянии «свободного падения», а отказ от российских энергоносителей, по мнению ряда экспертов, лишь усилил спад в промышленности. Промышленное производство в стране демонстрирует долгосрочное снижение, спад наблюдается с начала 1990-х годов и продолжается до 2025 года.
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