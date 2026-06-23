Рекордный ущерб от краж зафиксирован в Германии в 2025 году

В EHI отмечают, что за период с 2020 по 2025 год общий ущерб вырос почти на 29%, а потери от краж покупателей — более чем на 41%. Эксперты связывают часть роста с инфляцией, однако подчёркивают, что ключевую роль играют системные и организованные кражи. Немецкая торговая ассоциация на фоне ситуации требует усиления контроля и более тщательного расследования магазинных краж.