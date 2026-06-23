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Спортсмены из НАО победили на Всероссийских соревнованиях по волейболу

В состязаниях приняли участие 24 команды из 17 регионов.

Источник: Национальные проекты России

Сборная команда юношей 2009−2010 годов рождения из Нарьян-Марской средней школы № 5 Ненецкого автономного округа победила на Всероссийских соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч», проходивших в городе Раменское Московской области. Мероприятие организовали в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

В соревнованиях приняли участие 24 команды из 17 регионов России, а в финале юным спортсменам из округа противостояли сверстники из Москвы. В напряженной борьбе представители НАО сумели добиться уверенной победы и завоевали золотые медали турнира.

В состав чемпионской команды вошли Николай Шевелев, Семен Коньков, Артем Бугаенко, Максим Запалов, Алексей Щербинин, Денис Темников, Артем Ружников, Андрей Гвоздев и Артур Байхель. Кроме того, Николай Шевелев был признан лучшим связующим турнира.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.