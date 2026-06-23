В Поморье реализуют программу наставничества для выпускников-медиков

Александр Цыбульский, представляя опыт региона, отметил, что наставничество рассматривается в Поморье как практический и действенный инструмент кадровой политики. По его словам, в этом году Северный государственный медицинский университет и профильные образовательные организации региона выпускают 449 врачей и 769 специалистов со средним медицинским образованием, и для каждого из них работа с наставником становится обязательным этапом в начале карьеры. В области уже сформирован корпус наставников, включающий врачей и средний медперсонал во всех медучреждениях. Для них организовано специальное обучение по программе «Школа наставника в сфере здравоохранения», и первый поток уже завершил подготовку. За наставническую деятельность предусмотрены дополнительные выплаты — на три года в областном бюджете заложено более 33 миллионов рублей.