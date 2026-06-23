Юморист Ефим Шифрин в откровенной майке похвастался фигурой в спортзале

В сентябре 2024 года юморист объяснил, что он регулярно занимается спортом, поскольку в противном случае в актерской карьере ему пришлось бы осваивать кресло-качалку, палку и инвалидное кресло. Шифрин подчеркнул, что стоит уделять время себе и спорту, пока есть силы, а «играть стариков» можно будет потом.