Юморист Ефим Шифрин в откровенной майке похвастался фигурой в спортзале

Тренер Сергей Кусакин в понедельник, 22 июня, опубликовал ролик с советским актером и юмористом Ефимом Шифриным, который лежит на тренажере и держит руками на груди гантель весом 20 килограммов. На видеозаписи он одет в розовую майку, подчеркивающую бицепсы, а также в черные штаны с принтом и кроссовки.
На руках артиста также присутствуют спортивные перчатки без пальцев.
— Мне повезло. Мне написали, что я помер. Они меня в покое оставили, — заявил 70-летний Шифрин в ответ на вопрос тренера о том, узнал ли он что-то новое о себе в Сети.
В сентябре 2024 года юморист объяснил, что он регулярно занимается спортом, поскольку в противном случае в актерской карьере ему пришлось бы осваивать кресло-качалку, палку и инвалидное кресло. Шифрин подчеркнул, что стоит уделять время себе и спорту, пока есть силы, а «играть стариков» можно будет потом.
29 мая певец Дмитрий Маликов заявил, что он отрицательно относится к худобе своей дочери Стефании, и подчеркнул, что ему важно, чтобы фигура девушки не влияла на ее здоровье. Исполнитель добавил, что хотел бы, чтобы Стефания «прибавила пару килограммов».