В Мадриде начался пожар в небоскребе после взрыва. Видео

Башня Moeve является вторым по высоте зданием в Испании. Небоскреб высокой 248 м насчитывает 45 этажей. Как пишет El Pais, это второй пожар в мадридском офисе Moeve менее чем за год: в декабре 2025 года загорелся электрический трансформатор, расположенный на цокольном этаже. В результате инцидента никто не пострадал.