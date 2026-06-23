В Мадриде начался пожар в небоскребе после взрыва. Видео

Пожар в Испании.
Возгорание произошло на 25-м этаже офиса энергетической компании Moeve в Мадриде, сообщает городская экстренная служба в X.
По данным газеты El Pais, пожар возник около 17:00 в техническом помещении после взрыва. Башню эвакуировали. Трем рабочим с легким отравлением дымом медики оказали помощь. На месте также работает полиция.
Как пишет экстренная служба, пожар уже ликвидирован, пожарные осматривают пострадавшие помещения.
Башня Moeve является вторым по высоте зданием в Испании. Небоскреб высокой 248 м насчитывает 45 этажей. Как пишет El Pais, это второй пожар в мадридском офисе Moeve менее чем за год: в декабре 2025 года загорелся электрический трансформатор, расположенный на цокольном этаже. В результате инцидента никто не пострадал.
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