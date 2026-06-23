В Дагестане отремонтируют участок дороги «Буйнакск — Кизилюрт»

Участок дороги «Буйнакск — Кизилюрт» отремонтируют в Республике Дагестан, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Обновление проходит на участке с 22-го по 41-й километр. Эта дорога связывает населенные пункты нескольких районов и одновременно служит одним из основных маршрутов к Сулакскому каньону и другим популярным туристическим локациям горного Дагестана.
Дорожники уже завершили устройство асфальтобетонного покрытия. Сейчас специалисты устанавливают барьерные ограждения, сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также наносят разметку.
Отмечается, что часть обновленной трассы уже открыта для движения: в 2025 году в эксплуатацию ввели 10 км дороги. При этом полностью завершить ремонт оставшегося девятикилометрового участка планируется в сентябре 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.