Роналду стал первым футболистом, забившим голы на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил голы на шести чемпионатах мира. 41-летний футболист открыл счет на шестой минуте встречи второго тура группового этапа против сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года, тем самым прервав свою десятиматчевую безголевую серию на крупных турнирах.
Для Роналду ЧМ-2026 стал шестым в его карьере, как и для аргентинского нападающего Лионеля Месси. Однако Месси смог забить только на пяти мундиалях, так как на чемпионате в 2010 году ему не удалось забить ни одного мяча.
В первом туре ЧМ-2026 сборная Португалии неожиданно сыграла вничью с командой ДР Конго (1:1). Роналду провел все 90 минут на поле, установив два личных антирекорда: он продлил свою безголевую серию на крупных турнирах до десяти матчей и лишь 25 раз коснулся мяча за всю игру.
Сборная Португалии оказалась в группе K, где в решающем матче группового этапа 28 июня встретится с Колумбией.
Лионель Месси в ходе матча против Австрии во втором туре группового этапа чемпионата мира установил сразу четыре рекорда турнира: наибольшее количество голов в финалах чемпионата мира среди футболистов — 18, наибольшее количество матчей, сыгранных одним игроком на чемпионате мира, — 28, наибольшее количество побед, одержанных одним игроком на чемпионате мира, — 18, а также наибольшее количество минут, проведенных на поле на чемпионате мира, — 2489.