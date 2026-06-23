Инфекционист Викулов оценил риск распространения мелиоидоза в России

В связи с этим специалист призвал соблюдать меры предосторожности при посещении сельскохозяйственных объектов в эндемичных регионах. В России мелиоидоз регистрируется крайне редко, и все выявленные случаи, как правило, связаны с зарубежными поездками, так как природных очагов инфекции на территории страны нет. Пациентка, у которой ранее было диагностировано заболевание, в настоящее время находится под наблюдением врачей в специализированном стационаре.