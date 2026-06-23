Инфекционист Викулов оценил риск распространения мелиоидоза в России

Угрозы массового распространения мелиоидоза среди населения России нет. Данное заболевание, вызываемое бактерией Burkholderia pseudomallei, крайне редко передается от человека к человеку. Об этом рассказал директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.
По словам эксперта, случаи такой передачи в медицинской практике носят единичный характер и связаны с тесным контактом. Основными источниками инфекции являются загрязненные вода и почва, а также продукты питания, контактировавшие с возбудителем. Викулов пояснил, что бактерия наиболее распространена в тропических и субтропических широтах, в частности в странах Юго-Восточной Азии, Африки и на севере Австралии.
В связи с этим специалист призвал соблюдать меры предосторожности при посещении сельскохозяйственных объектов в эндемичных регионах. В России мелиоидоз регистрируется крайне редко, и все выявленные случаи, как правило, связаны с зарубежными поездками, так как природных очагов инфекции на территории страны нет. Пациентка, у которой ранее было диагностировано заболевание, в настоящее время находится под наблюдением врачей в специализированном стационаре.
— Что касается медицинского аспекта, лечение идет исключительно в инфекционном стационаре, оно длительное. Применяются препараты, антибиотики, применяется антимикробная терапия. Соответственно, врачи хорошо знают, как с этим заболеванием обращаться и какое лечение необходимо. Без своевременной медицинской помощи заболевание отличается высокой летальностью, — передает слова Викулова радио «Комсомольская правда».
Представители Роспотребнадзора 23 июня сообщили, что в России выявили завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда. По данным ведомства, женщина посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов.