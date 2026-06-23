Премьер Турчин раскрыл, сколько часов в день работает правительство Беларуси

Во вторник, 23 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром и сказал о проблемах перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, белорусский лидер отметил, что многими вопросами сейчас предстоит заниматься в первую очередь главе правительства, так как сам президент направляется в длительную командировку.