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Премьер Турчин раскрыл, сколько часов в день работает правительство Беларуси

Премьер Беларуси Турчин сказал, как работает белорусское правительство, когда нет Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин раскрыл, сколько часов в день работает правительство Беларуси, сообщил телеканал «Первый информационный».

Во вторник, 23 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром и сказал о проблемах перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, белорусский лидер отметил, что многими вопросами сейчас предстоит заниматься в первую очередь главе правительства, так как сам президент направляется в длительную командировку.

Журналисты обратили на это внимание и поинтересовались у Турчина, как меняется график работы правительства и парламента, когда глава государства находится за рубежом. Премьер подчеркнул, что в Беларуси хорошо выстроена система госуправления, которая эффективно работает.

— Сказать, что во время отсутствия президента что-то кардинальным образом меняется, наверное, нет, — заметил он.

Также Турчин раскрыл, сколько вообще в день работает правительство Беларуси. И добавил, что вообще, белорусский президент, в какой бы точке мира он ни находился, всегда держит руку на пульсе, контролируя, что происходит в стране.

— Правительство всегда работает в таком штатном режиме как минимум 12 — 13 часов в день. Кардинальных изменений графика работы точно не будет, — уверен премьер-министр.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление после угроз Зеленского, успокоив белорусов.

А еще Сергей Лавров назвал хамством требования Зеленского, касаемо Беларуси.

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