В Калининградской области спасли и выпустили в море семь краснокнижных тюленей

Под наблюдением остаются ещё три питомца — Майя, Шура и Влад. Их планируют выпустить в ближайшее время, как только они наберут нужную массу и будут готовы к самостоятельной жизни. Большую помощь центру оказали местные жители и туристы, которые находили обессиленных детёнышей на побережье и сообщали о них сотрудникам. Также при участии МЧС была спасена молодая самка: её освободили из рыбацких сетей, обработали раны и сразу отпустили в море.