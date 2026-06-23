В Пермском крае 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

В Прикамье на основании постановления краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Регион отметит День молодежи.
Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.
Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц — от 20−40 тыс. руб., юридических лиц — 100−300 тыс. руб.
Для жителей Кунгурского округа запрет окажется наиболее длительным. Он будет действовать: 27 июня — в День молодежи, 4 июля — в День открытия «Небесной ярмарки», 11 июля — в День города Кунгура.
С начала года для жителей Пермского края общими на запрет розничной торговли алкоголем стали: 7 января — в Рождество, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 марта — в Международный женский день, 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника, 1 июня — в День защиты детей, 12 июня — в День России.