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В Пермском крае 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя

Сухой закон временно начнет действовать в День молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье на основании постановления краевого правительства и распоряжений администраций муниципальных округов 27 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Регион отметит День молодежи.

Запрет на продажу алкогольной продукции не затронет заведения общественного питания, включая кафе и рестораны, где алкоголь можно употреблять на месте. Продажа спиртных напитков навынос в них также запретят.

Административные штрафы для нарушителей составят: должностных лиц — от 20−40 тыс. руб., юридических лиц — 100−300 тыс. руб.

Для жителей Кунгурского округа запрет окажется наиболее длительным. Он будет действовать: 27 июня — в День молодежи, 4 июля — в День открытия «Небесной ярмарки», 11 июля — в День города Кунгура.

С начала года для жителей Пермского края общими на запрет розничной торговли алкоголем стали: 7 января — в Рождество, 23 февраля — в День защитника Отечества, 8 марта — в Международный женский день, 1 мая — в Праздник весны и труда, 9 мая — в День Победы, 26 мая — в школьное мероприятие «Последний звонок», 28 мая — в День пограничника, 1 июня — в День защиты детей, 12 июня — в День России.