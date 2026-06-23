Четыре выпускника в Подмосковье набрали по 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

«Сейчас у нас в Подмосковье 707 выпускников со 100-балльными результатами, из них 56 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Обладателями 300 баллов стали четыре выпускника — это ребята из Балашихи, Королева, Павловского Посада и Сергиева Посада. Несмотря на то, что экзаменационная кампания еще продолжается, мы уже видим хорошую динамику по результатам экзаменов: в прошлом году стобалльниками стали 669 человек, 200 баллов набрали 29 выпускников, а 300 — двое. Подмосковье растит сильных выпускников, и с каждым годом их становится больше», — приводятся в материале слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
Так, Алексей Майоров из лицея Павлово-Посадского городского округа получил 300 баллов по математике, физике и химии. Полина Федякина из гимназии № 5 Сергиева Посада — по русскому языку, физике и химии. Анастасия Леденкова из школы № 3 Балашихи — по математике, русскому языку и физике. Артем Тандура из гимназии № 9 Королева — по математике, русскому языку и физике.
В пресс-службе добавили, что для выпускников, набравших 100 баллов по двум и более предметам, предусмотрена выплата в размере 100 тыс. руб. Педагоги, подготовившие двух и более стобалльников, получат по 150 тыс. руб.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ЕГЭ в резервный период в Подмосковье сдадут более 7 тыс. человек.