Четыре выпускника в Подмосковье набрали по 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

«Сейчас у нас в Подмосковье 707 выпускников со 100-балльными результатами, из них 56 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. Обладателями 300 баллов стали четыре выпускника — это ребята из Балашихи, Королева, Павловского Посада и Сергиева Посада. Несмотря на то, что экзаменационная кампания еще продолжается, мы уже видим хорошую динамику по результатам экзаменов: в прошлом году стобалльниками стали 669 человек, 200 баллов набрали 29 выпускников, а 300 — двое. Подмосковье растит сильных выпускников, и с каждым годом их становится больше», — приводятся в материале слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.