«АльфаСтрахование»: спрос на киберстрахование вырос вдвое

По данным RED Security SOC, за первые три месяца 2026 года количество кибератак на отрасли, относящиеся к КИИ, превысило 9 тыс. и составило 77% от общего числа атак на российские компании. Это на 10 п. п. больше, чем в 2025 году, и на 13 п. п. больше, чем в 2024-м, что свидетельствует об ускоряющемся смещении фокуса злоумышленников в сторону наиболее значимых для государства и общества отраслей.