На Толстикова микроавтобус сбил ребёнка на пешеходном переходе

В Калининграде ребёнок попал под машину, переходя дорогу по зебре на улице Толстикова. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.
По предварительным данным, авария произошла около 15:30 в районе дома № 17. Водитель Fiat, мужчина 1978 года рождения, не успел остановиться перед нерегулируемым переходом. Пострадавшего с травмами увезли в больницу. На месте работают инспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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