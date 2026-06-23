Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Толстикова микроавтобус сбил ребёнка на пешеходном переходе

Пострадавшего с травмами отправили в больницу.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ребёнок попал под машину, переходя дорогу по зебре на улице Толстикова. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

По предварительным данным, авария произошла около 15:30 в районе дома № 17. Водитель Fiat, мужчина 1978 года рождения, не успел остановиться перед нерегулируемым переходом. Пострадавшего с травмами увезли в больницу. На месте работают инспекторы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше